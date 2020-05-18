Массовое заражение COVID-19 зарегистрировано в Северо-Енисейском районе среди сотрудников золотодобывающей компании.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В Красноярский край, где произошла новая вспышка коронавируса, прибыл сводный отряд Минобороны. Две сотни специалистов, сто единиц техники, а также две тонны респираторов, масок, перчаток, защитных костюмов.

Массовое заражение COVID-19 зарегистрировано в Северо-Енисейском районе среди сотрудников золотодобывающей компании. Первичные тесты показали 866 положительных результатов. Заболевшие сотрудники размещены в больницах Северо-Енисейска и Красноярска. Те, у кого симптомов нет, помещены на карантин в медпунктах прямо на месторождении. В вахтовом поселке развернут мобильный госпиталь на четыре сотни пациентов.

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