Читайте Пушкина в TikTok! Машков предложил продвигать классику для молодежи

Машков предложил читать стихи Пушкина в TikTok

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков высказался о способах популяризации литературы во время пресс-конференции, посвященной возрождению международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова.

В качестве примера актер привел видеоплатформу TikTok. Он предложил публиковать там записи с чтением стихотворений Александра Пушкина, причем сделать такие выступления необычными и визуально привлекательными.

«Мы можем попытаться, чтобы в этом же TikTok появилось действительно что-то оригинальное и талантливое. Допустим, начали читать стихи Пушкина в TikTok, в красивых локациях. Я бы посмотрел», — сказал Машков.

По словам худрука знаменитой «Табакерки», подобный подход может помочь заинтересовать литературой аудиторию, которая привыкла получать большую часть контента через социальные сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Владимир Машков взращивает новое поколение режиссеров и готов предоставить собственные творческие разработки начинающим постановщикам.

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