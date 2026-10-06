Читайте Пушкина в TikTok! Машков предложил продвигать классику для молодежи

|
Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 36 0

Актер призвал использовать популярную у молодежи платформу правильно.

Фото, видео: Алена Бжахова/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Машков предложил читать стихи Пушкина в TikTok

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и «Современника», народный артист РФ Владимир Машков высказался о способах популяризации литературы во время пресс-конференции, посвященной возрождению международного конкурса чтецов имени Владимира Яхонтова.

В качестве примера актер привел видеоплатформу TikTok. Он предложил публиковать там записи с чтением стихотворений Александра Пушкина, причем сделать такие выступления необычными и визуально привлекательными.

«Мы можем попытаться, чтобы в этом же TikTok появилось действительно что-то оригинальное и талантливое. Допустим, начали читать стихи Пушкина в TikTok, в красивых локациях. Я бы посмотрел», — сказал Машков.

По словам худрука знаменитой «Табакерки», подобный подход может помочь заинтересовать литературой аудиторию, которая привыкла получать большую часть контента через социальные сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист России Владимир Машков взращивает новое поколение режиссеров и готов предоставить собственные творческие разработки начинающим постановщикам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
85.71
0.78 96.03
0.70
Переговорщики и испытатели: в чем жизненное предназначение рожденных в ав...

Последние новости

0:59
Ядовитый сорняк обнаружили на пляжах Сочи и «Сириуса»
0:43
В возрасте 69 лет умер исполнитель хита You Are My Lady Фредди Джексон
0:30
«Воспринимаю как чудо»: Куртукова о своей популярности
0:13
«Всегда готова»: Куртукова об участии в «Интервидении-2026»
0:00
Фекла Заревница 7 октября: главные запреты и приметы дня
23:53
Заслуженные проводы: Месси сыграет последний раз за сборную Аргентины

Сейчас читают

Всем спать: необычный чемпионат для людей с недосыпом устроили в Японии
Сохраняйте бдительность: как защититься от телефонных мошенников
Не отдавайте ее «владельцу»: что делать при обнаружении чужой банковской карты
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня