Компания Netflix выложила в сеть первый ролик будущей комедии Дэвила Добкина о песенном конкурсе «Евровидение» под названием «История огненной саги». В трейлере Уилл Феррелл и Рэйчел Макадамс, которым предстоит сыграть главных героев — вымышленный дуэт из Исландии, исполняют песню Volcano man (Человек-вулкан) на фоне ледников, скал, черной пустыни и языков пламени. При этом одеты актеры в стиле персонажей сериала «Игра престолов».

Известно, что по сценарию, главным соперником героев Феррелла и Макадамс в борьбе за победу на «Евровидении» будет вымышленный российский исполнитель Александр Лемтов, прообразом которого стал певец Сергей Лазарев. Ожидается, что эту роль исполнит звезда «Красавицы и чудовища» Дэн Стивенс, сообщает РИА Новости.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, «Евровидения 2020» было отменено из-за эпидемии коронавируса. Вместо традиционного соревнования в 16 мая состоялось онлайн-шоу «Европа зажигает огни», кульминацией которого стало совместное исполнение песни Love Shine a Light участниками конкурсов разных лет.