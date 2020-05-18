В июне в России пройдет международный онлайн форум кино и телеиндустрии
На форуме они представят как новые работы, так и уже полюбившиеся российскому зрителю картины.
Закрыть
Смотрите также:
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева праздновала Пасху
Через несколько дней после развода бывший муж Лолиты показал свою новую семью
«Мне очень больно»: супруга Эмина Агаларова прокомментировала новость о разводе
В Роспотребнадзоре обозначили «финальную точку» в снятии ограничений в РФ
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 18 по 24 мая
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 15 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Прокофьев Вячеслав; 5-tv.ru
В июне в России пройдет первый Международный онлайн-форум кино и телеиндустрии. Подготовку к нему обсудили известные режиссеры и руководители медиакомпаний.
На форуме они представят как новые работы, так и уже полюбившиеся российскому зрителю картины.
«Выделить хочу свой первый проект в качестве режиссера сериала — это сериал „Псих“ на платформе МореТВ и с нашими коллегами НМГ. Представление картины „Спутник“, премьера которой состоялась недавно. И только в онлайн не заканчивается. 14 августа картина выходит в кинотеатральный прокат в Северной Америке», — рассказал о своих проектах актер, режиссер и основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук.
Предполагается, что на форуме будут заключены контракты с крупными кинокомпаниями. Таким образом, российские фильмы и сериалы смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру.
Читайте также
81%
-0.23 78.94
-0.19
Нашли ошибку?