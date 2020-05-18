В июне в России пройдет первый Международный онлайн-форум кино и телеиндустрии. Подготовку к нему обсудили известные режиссеры и руководители медиакомпаний.

На форуме они представят как новые работы, так и уже полюбившиеся российскому зрителю картины.

«Выделить хочу свой первый проект в качестве режиссера сериала — это сериал „Псих“ на платформе МореТВ и с нашими коллегами НМГ. Представление картины „Спутник“, премьера которой состоялась недавно. И только в онлайн не заканчивается. 14 августа картина выходит в кинотеатральный прокат в Северной Америке», — рассказал о своих проектах актер, режиссер и основатель компании Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

Предполагается, что на форуме будут заключены контракты с крупными кинокомпаниями. Таким образом, российские фильмы и сериалы смогут увидеть миллионы зрителей по всему миру.