Ритейлеры предложили после снятия ограничений из-за СОVID первыми открывать крупные магазины

Представители крупнейших российских компаний розничной торговли выступили против плана Роспотребнадзора по постепенному снятию ограничений и теперь настаивают на собственном варианте выхода из самоизоляции, пишут «Известия».

Так, по мнению сотрудников Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в первую очередь важно открыть большие супермаркеты, площадь которых составляет тысячу и более квадратных метров, вместо залов не более 400 квадратных метров. Как уверяют ритейлеры, чем больше размеры торговой площади, тем проще клиентам соблюдать социальную дистанцию.

В числе прочего, предлагалось распространить послабления и на магазины с отдельных входом, расположенные внутри торговых центров.

Поддержали инициативу АКИТ и в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

«Непродуктовая розница серьезно пострадала от введенных мер, ограничивающих ведение традиционной торговли. Даже при наличии у части магазинов онлайн-каналов и возможности работать в режиме пунктов выдачи заказов падение оборотов достигло 90% и более. При этом расходы, связанные с арендой, коммунальными платежами, остались на прежнем уровне, тогда как затраты на логистику и складские услуги выросли», — пояснил в беседе с изданием пресс-секретарь АКОРТ Игорь Власенков.

Также он отметил, что рекомендации Роспотребнадзора в общем-то неплохи, однако требуют индивидуального подхода к решению вопроса, в зависимости от типа конкретного магазина и среднестатистического количества покупателей в нем.

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