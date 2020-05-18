Стало известно, когда откроются кинотеатры и спортзалы
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о трех этапах послабления карантина.
Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24» рассказала, когда возобновят работу кинотеатры, спортзалы и развлекательные организации. По ее словам, это произойдет после прохождения трех этапов послабления.
Сначала гражданам разрешат гулять и заниматься спортом на улице. Но только вдвоем и соблюдением социальной дистанции.
Второй этап — открытие магазинов и заведений в сфере услуг. И только после этого, возобновят работу кинотеатры, спортзалы и различные развлекательные комплексы.
«На втором этапе магазины открываются, и сфера услуг открывается: сначала маленькие магазины, потом магазины побольше, уличная торговля присоединяется, и только на третьем этапе возможны такие прогулки, к которым мы привыкли», — заявила Попова.
Глава Роспотребнадзора добавила, что тем не менее все граждане будут обязаны надевать маски и перчатки в общественных местах, а также придерживаться мер дезинфекции.
Те, кто находится в зоне риска, по-прежнему должны будут соблюдать режим самоизоляции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений из-за пандемии коронавируса.
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