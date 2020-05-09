Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по поэтапному снятию ограничений

Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за распространения коронавируса. Документ размещен на официальном сайте ведомства.

В нем отмечается, что решение о поэтапном снятии ограничений должны приниматься главами субъектов федерации на основании предписаний главных санитарных врачей. А главным критерием перехода к первому этапу является «устойчивая тенденция к снижению заболеваемости» и «отсутствие осложнений санитарно-эпидемиологической обстановки» в регионе.

Первый этап отмены ограничений подразумевает возобновление работы предприятий, деятельность которых напрямую связана с потребителями — это сфера услуг и торговля непродовольственными товарами. При этом оговаривается, что это должны быть помещения не более 400 квадратных метров, они должны иметь отдельный вход с улицы, а число одновременно находящихся в там людей должно ограничиваться из расчета один человек на четыре квадратных метра.

На втором этапе смогут возобновить деятельность предприятия торговли большей площади, отдельные учебные заведения. При этом ограничения на число людей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, должны сохраниться.

На третьем этапе возобновится работа предприятий торговли и сферы услуг — без ограничения по площади и числу посетителей, гостиниц, кафе, ресторанов и всех образовательных учреждений без исключения.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что на всех трех этапах режим самоизоляции должен оставаться обязательным для людей старше 65 лет и больных хроническими заболеваниями (органов дыхания, сердечно-сосудистыми, диабетом и прочими).

Необходимо также на всех этапах снятия ограничений сохранить режим работы в удаленном формате, если это не мешает функционированию предприятия.

Обязательным также должно быть всеобщее ношение масок при выходе на улицу и соблюдение социальной дистанции не менее чем в полтора метра.

В документе отмечается, что отмененные ограничения могут быть возобновлены в любой момент в случае осложнении эпидемической ситуации.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по данным на 8 мая, в России выявлено более 188 тысяч случаев заражения COVID-19 в 83 регионах (10,7 тысячи из них только за предыдущие сутки). Скончались 1,7тысячи заболевших, почти 27 тысяч выздоровели.

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