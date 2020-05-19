Рубль укрепил свои позиции на фоне роста стоимости нефти

Эксперты полагают, что положительно на рубль могло оказать влияние замедление распространения COVID-19 в России.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, 5-tv.ru

Российский рубль укрепляет позиции. Доллар и евро подешевели до уровня марта.

За единицу американской валюты на Московской бирже утром давали 72 рубля 57 копеек, а евро опустился ниже 79 рулей. Эксперты связывают это с подорожанием нефти.

Баррель марки Brent приближается к 36 долларам. А российская смесь Urals превысила планку в 30 долларов еще на прошлой неделе. Кроме того, специалисты не исключают, что укреплению рубля способствовала статистика по числу новых заразившихся COVID-19 в России. В частности, информация о замедлении распространения пандемии.

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