Мэр сахалинского города вновь попался на незаконной охоте

Градоначальник Сергей Гусев совсем недавно получил охотничий билет после отбывания наказания и тут же принялся за старое.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / S. Sailer/A. Sailer, 5-tv.ru

На Сахалине разгорается крупный чиновничий скандал. Мэр города Оха Сергей Гусев попался инспекторам охотнадзора.

В лодке градоначальника нашли несколько мешков с убитыми утками. При том, что охотиться в это время года разрешено только на селезней, а норма добычи — пять особей в день на человека.

«То, что весной охота на самок уток запрещена вы знаете?»

«Да знаю, конечно».

«А почему у вас такое количество самок?»

«На вечерке настреляли, не видно было…»

Позже задержанный заявил, что изъятые утки якобы были подранками и он попросту подобрал их в воде. Инспекторы в эту версию не верят. Ведь Сергея Гусева и раньше привлекали к ответственности как злостного браконьера.

«Вопиющим является тот факт, что одним из граждан является мэр городского округа Охинский Сергей Гусев. Который ранее уже привлекался к административной ответственности и был лишен права осуществлять охоту на год. В этом году ему охотничий билет был возвращен по истечении окончания срок исполнения наказания», — прокомментировал произошедшее директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира министерства экологии Сахалинской области Сергей Прохоренко.

Теперь чиновнику грозит не только административная, но и уголовная ответственность. Материалы задержания переданы в полицию.

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