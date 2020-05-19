«Граждане могут быть спокойны»: Матвиенко оценила меры поддержки населения и бизнеса
Пакет мер поддержки экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса Владимир Путин озвучил на совещании с правительством и главами регионов 11 мая.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Граждане России могут быть спокойны: финансовых возможностей у страны сегодня достаточно, чтобы реализовать все меры поддержки населения и бизнеса, о которых заявил 11 мая президент страны Владимир Путин, заверила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Фонд национального благосостояния позволяет нам как решать текущие медицинские задачи, так и оказывать существенную помощь гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, а также принимать меры по поддержке малого и среднего бизнеса и в целом экономики страны», — заявила Матвиенко.
По ее словам, ситуация непростая, она требует более собранной работы как власти, так и компаний, однако все социальные обязательства, которые государство взяло на себя в этом году будут выполнены в полном объеме.
«Расходы бюджета в этой части ни в коей мере сокращаться не будут», — подчеркнула спикер Совфеда.
Валентина Матвиенко признала, что озвученный Владимиром Путиным пакет мер действительно «очень дорогостоящий» и «финансово затратный», но тщательно просчитанный.
«Это не некие волюнтаристские, популистские решения. Прежде чем объявить этот пакет, команда над ним работала очень тщательно, просчитала все расходы — они выверены, они соотносятся с возможностями нашего бюджета и наших финансовых инструментов и институтов, и поэтому они, безусловно, будут все исполнены», — заключила Матвиенко.
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