«С комплексами жить классно»: Шишкова нестандартно ответила на вопросы фанаток
Бывшая возлюбленная Тимати поделилась с девушками житейской мудростью.
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Фото, видео: Instagram @missalena.92
Модель и инстаблогер Алена Шишкова устроила вечер ответов на вопросы гостей ее микроблога и раздала житейские советы подписчицам. К типичной для многих звезд Instagram рубрике бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери подошла не вполне стандартно. Некоторые ее ответы удивили пользователей.
Большинство вопросов касалось тем семьи и отношений. Одна из почитательниц спросила Шишкову, как забыть мужчину, к которому есть чувства. На это Алена заметила, что в самом вопросе кроется провал.
«Нужно не быть придатком мужчины. Заняться делом. Своим здоровьем, своей жизнью», — заявила она.
Ответ модели на следующий вопрос «Как бороться с комплексами?» оказался более неожиданным.
«Никак, с комплексами жить классно», — написала знаменитость.
Другая фанатка поинтересовалась, нормально ли встречаться с парнем, который на пять лет младше. По мнению Шишковой — отлично, если девушке исполнилось 23.
За советами к знаменитости обратились и дамы постарше.
«Стоит ли выходить замуж в 29 лет?» — пришел вопрос.
Алена считает, что замуж стоит выходить лишь тогда, когда ни на секунду не сомневаешься, что проведешь с мужем остаток жизни.
«В силу возраста или из-за выгоды точно не надо. У нас девушки путают понятия „выйти замуж“ и „найти любовь навсегда“», — заметила хозяйка блога.
Один из двух популярнейших русских вопросов «Что делать?» встречался в списке чаще других.
«Спустя восемь лет брака узнала, что у мужа есть дочь десяти лет. Что делать?» — написала подписчица.
«Порадоваться и принять ребенка, — посчитала Шишкова. — Если ребенок к вам пойдет, так как уже взрослый, и, возможно, у него все в порядке без вашей с мужем семьи. Всем женщинам, которые поднимают детей без помощи отцов — большое уважение».
Так же поставила вопрос беременная дама, которая страдает паническими атаками.
«Проконсультироваться с врачом. От себя хочу вас поддержать: впереди у вас море веселья и любви. Поэтому не паникуйте, все будет хорошо», — успокоила модель.
«Что делать, если муж ушел к своей девушке?» — спросила третья.
«Уйти к своему парню», — отрезала Алена.
По окончании режима самоизоляции Шишкова планирует пообщаться с подписчиками в живом формате. Для этого она подумает организовать встречу с ними в ресторане.
Ранее 5-tv.ru писал, что Шишкова в самоизоляции воспользовалась услугами парикмахера.
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