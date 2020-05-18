«С комплексами жить классно»: Шишкова нестандартно ответила на вопросы фанаток

Бывшая возлюбленная Тимати поделилась с девушками житейской мудростью.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Модель и инстаблогер Алена Шишкова устроила вечер ответов на вопросы гостей ее микроблога и раздала житейские советы подписчицам. К типичной для многих звезд Instagram рубрике бывшая возлюбленная Тимати и мать его дочери подошла не вполне стандартно. Некоторые ее ответы удивили пользователей.

Большинство вопросов касалось тем семьи и отношений. Одна из почитательниц спросила Шишкову, как забыть мужчину, к которому есть чувства. На это Алена заметила, что в самом вопросе кроется провал.

«Нужно не быть придатком мужчины. Заняться делом. Своим здоровьем, своей жизнью», — заявила она.

Ответ модели на следующий вопрос «Как бороться с комплексами?» оказался более неожиданным.

«Никак, с комплексами жить классно», — написала знаменитость.

Instagram @missalena.92

Другая фанатка поинтересовалась, нормально ли встречаться с парнем, который на пять лет младше. По мнению Шишковой — отлично, если девушке исполнилось 23.

За советами к знаменитости обратились и дамы постарше.

«Стоит ли выходить замуж в 29 лет?» — пришел вопрос.

Алена считает, что замуж стоит выходить лишь тогда, когда ни на секунду не сомневаешься, что проведешь с мужем остаток жизни.

«В силу возраста или из-за выгоды точно не надо. У нас девушки путают понятия „выйти замуж“ и „найти любовь навсегда“», — заметила хозяйка блога.

Один из двух популярнейших русских вопросов «Что делать?» встречался в списке чаще других.

«Спустя восемь лет брака узнала, что у мужа есть дочь десяти лет. Что делать?» — написала подписчица.

«Порадоваться и принять ребенка, — посчитала Шишкова. — Если ребенок к вам пойдет, так как уже взрослый, и, возможно, у него все в порядке без вашей с мужем семьи. Всем женщинам, которые поднимают детей без помощи отцов — большое уважение».

Так же поставила вопрос беременная дама, которая страдает паническими атаками.

«Проконсультироваться с врачом. От себя хочу вас поддержать: впереди у вас море веселья и любви. Поэтому не паникуйте, все будет хорошо», — успокоила модель.

«Что делать, если муж ушел к своей девушке?» — спросила третья.

«Уйти к своему парню», — отрезала Алена.

По окончании режима самоизоляции Шишкова планирует пообщаться с подписчиками в живом формате. Для этого она подумает организовать встречу с ними в ресторане.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шишкова в самоизоляции воспользовалась услугами парикмахера.

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