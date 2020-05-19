Пять типов брака с точки зрения астрологии

Все знают поговорку «Браки заключаются на небесах», но насколько верно это высказывание как никто понимают астрологи. Еще в древние времена они научились по движению звезд и планет вычислять «удачные партии» для людей, рожденных в тот или иной день и год, а также просчитывать благоприятные даты для заключения брачных союзов. От циклов движения планет зависит, как будут развиваться отношения между супругами. Известный астролог Алена Никольская на своем YouTube-канале разделила все браки на пять наиболее часто встречающихся типов с точки зрения астрологии.

1. Патриархальный брак

Строится по принципу «мужчина умный, а женщина красивая». В такой семье, как правило, муж является главным добытчиком, считает, что его мнение единственное верное, и за ним последнее слово. Жена может высказывать свое мнение, только если оно полностью совпадает сего. Как правило, такой брак заключают люди либо одного года рождения, либо разница в возрасте у них кратна четырем — четыре, восемь, 12 лет и так далее.

Женщина в патриархальной семье является классической хранительницей домашнего очага. В таких семьях редко бывают домработницы или няни, даже если финансово супруги могут себе это позволить. Просто жена считает, что она обязана быть домашней хозяйкой.

Отношения в патриархальном браке строятся не столько на эмоциях, сколько на чувстве долга. Поэтому разводы бывают редко, но если это все-таки происходит, мужчина продолжает помогать и детям, и бывшей жене.

2. Романтический брак

Разница в возрасте у супругов два года или кратна двум, и в таких отношениях для обоих очень важна эмоциональная составляющая. Мужчина мечтает, чтобы избранница смотрела на него влюбленными глазами, хочет быть рыцарем. А женщина стремится быть для него настоящей принцессой — наряжается, ухаживает за собой. Мужчина в романтическом браке расцветает и готов покорять любые вершины и принести к ногам любимой все блага на свете.

Но такой брак продолжается долго только в том случае, если партнеры постоянно поддерживают друг друга, открыто показывают свое восхищение и благодарность за поддержку. Но как только один из супругов перестает делать это, или находится в депрессии, второй лишается подпитки и чувствует себя, «как будто ему подрезали крылья».

3. Равный брак

Такие отношения складываются между людьми, находящимися примерно на одном социальном уровне и равным жизненным опытом. Оба хотят развиваться и в этом поддерживают друг друга в этом стремлении. Все решения в таких семьях принимаются сообща, супруги всегда советуются друг с другом, и мнение партнера уважается. Если в патриархальном браке мужчина воспринимает успехи женщины как вызов себе и боится «свалиться с трона», в равном браке такого не может быть. Оба гордятся успехами друг друга.

Детьми и хозяйством в такой семье по мере необходимости занимаются как мужчина, и так и женщина. Кроме того, в таких браках люди легче переживают кризис среднего возраста.

4. Векторный брак

Это очень тяжелые отношения. Как правило, партнеры не понимают друг друга, не доверяют, постоянно ссорятся, ревнуют, расходятся и снова сходятся. Причем примирение часто происходит через секс. Находиться рядом таким людям чрезвычайно сложно, но и врозь тоже плохо.

Астрологи не советуют вступать в такой брак. По словам Никольской, даже если рассчитать оптимальное время для свадьбы по звездам, это может ненадолго сгладить отношения, долго они все равно не продлятся и все закончится разводом. Лучшее, что может сделать такая пара — расстаться и попытаться построить свою жизнь заново.

5. Внутренний страх и одиночество

Это когда люди сходятся не потому что любят друг друга или нашли достойного партнера, а потому, что так устали от одиночества и устали биться со своими проблемами самостоятельно, что готовы довериться любому спутнику по принципу «плохенький, но мой». Однако, по наблюдениям астрологов, ни к чему хорошему такие отношения не приводят. Вступать в такой брак бессмысленно. Люди так и остаются друг для друга всего лишь «затычкой пустоты» и только еще больше усугубляют свои страхи и одиночество.

Ранее астролог Алена Никольская рассказала, что сулит знакам зодиака расположение планет с 18 по 24 мая, и как на них повлияет лунное затмение.