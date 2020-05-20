Палестина расторгает все соглашения с Израилем и США

Палестина разрывает все соглашения с Израилем и США из-за реализации так называемой «сделки века». Об этом заявил лидер страны Махмуд Аббас. В частности, перестанут действовать и договоренности, которые касаются безопасности. Единственный способ уладить разногласия, по мнению палестинского лидера, — переговоры при участии третьей стороны. Израиль, при этом, в заявлении назван «оккупационной силой».

«Возлагаем на США полную ответственность за несправедливость по отношению к палестинскому народу, мы считаем их главным партнером оккупационного израильского правительства во всех его вражеских решениях», — заявил Махмуд Аббас.

«Сделка века», разработанная в Штатах, предполагает переход под контроль Израиля земель на востоке реки Иордан. Их Палестина считает своими.