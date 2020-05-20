Питомцы петербургского дельфинария могут остаться без еды

Не в лучшем положении из-за пандемии оказались и морские животные петербургского дельфинария. Его обитатели пока не голодают, но финансовые запасы и здесь на исходе.

Без представлений и зрителей эти артисты в прямом смысле — не могут жить. К такому режиму Баян никак не может привыкнуть. Раньше — по три выступления в день, а сейчас — всего одна тренировка. При пустых трибунах, в тишине.

Не хватает публики и самому дельфинарию: нет зрителей — нет доходов, а значит, не на что содержать артистов.

Фрося еще подросток, но весит около 370 килограммов, для поддержания хорошей физической формы, ей нужно съедать около 20-ти килограммом рыбы и кальмаров в день. Одно ведерко — только на завтрак.

Чтобы лишний раз не волновать животных, норму питания им не меняли. Меню 13 обитателей петербургского дельфинария в день обходится в 25 тысяч рублей, 750 тысяч в месяц.

Марина Кравцова в этом убедилась.