Питомцы петербургского дельфинария могут остаться без еды

Запрет на проведение мероприятий из-за коронавируса привел к полному отсутствию зрителей, а вследствие этого к серьезному снижению доходов, на которые содержатся артисты.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Wang Song, 5-tv.ru

Не в лучшем положении из-за пандемии оказались и морские животные петербургского дельфинария. Его обитатели пока не голодают, но финансовые запасы и здесь на исходе.

Без представлений и зрителей эти артисты в прямом смысле — не могут жить. К такому режиму Баян никак не может привыкнуть. Раньше — по три выступления в день, а сейчас — всего одна тренировка. При пустых трибунах, в тишине.

Не хватает публики и самому дельфинарию: нет зрителей — нет доходов, а значит, не на что содержать артистов.

Фрося еще подросток, но весит около 370 килограммов, для поддержания хорошей физической формы, ей нужно съедать около 20-ти килограммом рыбы и кальмаров в день. Одно ведерко — только на завтрак.

Чтобы лишний раз не волновать животных, норму питания им не меняли. Меню 13 обитателей петербургского дельфинария в день обходится в 25 тысяч рублей, 750 тысяч в месяц.

Марина Кравцова в этом убедилась.

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