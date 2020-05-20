Паводки и сильный ветер привели в прорыву двух плотин в американском штате Мичиган
Затоплены уже четыре тысячи домов, ведется массовая эвакуация людей в организованные местными властями временные убежища.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Cyril Ndegeya, 5-tv.ru
В США идет массовая эвакуация людей в штате Мичиган. Из-за проливных дождей там прорвало сразу две плотины. Водохранилища быстро переполнились и под напором потока воды дамбы не выдержали. Затоплены уже четыре тысячи домов. В округе Мидленд объявила чрезвычайная ситуация. Власти заявляют, что пик наводнения еще впереди и оно может стать самым мощным за последние 100 лет.
«Несколько лет назад плотину уже подтапливало, вода переливалась через нее. Тогда ее укрепляли, сделали немного выше, но в этом году видимо недоглядели», — рассказывает Раймонд Гулвис.
Для местных жителей власти уже организовали временные убежища. Для помощи в штат направлены силы Национальной гвардии.
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