Когда россияне смогут отправиться за границу в 2020 году?

Российские туристы смогут отправиться отдыхать за границу не раньше августа. Об этом в интервью радио «Комсомольская правда» заявил вице-президент российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

По его словам, Турция объявила о готовности принимать россиян с 1 августа. Специалист по туризму считает, что при оптимистичных прогнозах в конце лета или сентябре 2020 года границы также откроют Кипр и Тунис.

Юрий Барзыкин полагает, что в европейские страны российские туристы смогут отправиться не раньше осени или даже начала следующего года. При этом в Европу, по его мнению, смогут отправиться только те, у кого есть двойное гражданство или родственники, проживающие на территории других государств.

«Когда они будут готовы принять, а мы будем готовы туда поставить рейсы, тогда это направление будет включено в маршрутную сеть», — резюмировал эксперт по туризму.

Вице-президент российского союза туриндустрии добавил, что до конца лета туристы, вероятно, смогут отдыхать только на российских курортах.

Власти Сочи сообщили, что при условии стабильной эпидемиологической ситуации все санатории в городе, имеющие медицинскую лицензию, смогут начать работу с 1 июня. Для туристов также будут открыты пляжи. Единственное условие — лежаки для отдыхающих должны быть расставлены с учетом социальной дистанции.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать туристам от отдыха за границей в 2020 году.

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