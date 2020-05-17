Цены вырастут? Чего ждать туристам от отдыха за границей в 2020 году

Несмотря на пандемию коронавируса, многие страны заявили о планах по возобновлению туризма в 2020 году. Однако из-за сложной эпидемиологической ситуации, объектам туристической инфраструктуры, то есть кафе, ресторанам, гостиницам, отелям придется перейти на новые стандарты безопасности, а отдыхающим — смириться с путешествием в рамках новых санитарных правил. Какие именно нововведения ожидаются в различных государствах, выяснили «Известия».

Любителям отдыха в отелях Турции придется забыть о вечеринках. Находиться в СПА, хаммамах и фитнес-залах можно будет также не больше 30 минут. Исчезнут из гостиниц кофемашины и кулеры, а еда в ресторанах будет храниться за стеклом. Кроме того, в целях обеспечения безопасности при входе и выходе у гостей будут измерять температуру с помощью специальных термодатчиков. Отельеры Турции не исключают, что новые требования сертификации отелей приведут к увеличению издержек и росту цен, а для некоторых гостиниц тратить деньги на открытие будет просто нецелесообразно.

Схожие рекомендации для владельцев гостиничного бизнеса разработали в Греции. В числе мер против коронавируса есть, например, требование заполнять туристические автобусы не более чем на 50%. Это может увеличить транспортные расходы и, как следствие, цены на путевки в страну, считают представители турбизнеса.

Предполагается, что каждый греческий отель перед обслуживанием путешественников в обязательном порядке заключит договор с медработником, который будет отслеживать состояние гостей и в случае необходимости направлять их на тестирование по COVID-19. При положительном результате отдыхающих отправят в специально оборудованные «карантинные гостиницы».

На курортах Болгарии сейчас также вводят особые санитарные требования. Например, перед въездом в отели Албены и непосредственно перед регистрацией у гостей будут измерять температуру, и, если градусник покажет выше 37 °С, путешественника изолируют в специальной комнате до прибытия врачей. По мнению экспертов, цены на болгарскую визу могут быть даже снижены из-за уменьшения турпотока.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Еврокомиссия разработала план по возобновлению туристического сезона.

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