Заслуженная артистка России Ирина Пегова редко жалуется подписчикам на трудности судьбы и печалится по незначительным причинам. Однако в последнем откровенном «разговоре» с подписчиками в Instagram звезда призналась: вот уже много лет подряд ее расстраивает поведение собственной мамы — Веры Александровны. А именно: ее «бесстыдные» привычки.

Чтобы наглядно объяснить зрителю свои претензии, актриса опубликовала в сети несколько фото любимой родственницы, позировавшей в бардовом одеянии необычного кроя.

«Помогите! Что делать, если мать родная, уже отбирает у дочери своей платья, бесстыдно и с удовольствием носит их без зазрения совести?! Как с этим бороться?» — обратилась к фолловерам Пегова и поставила смайлики-улыбочки.

При этом добавив, что это громкое заявление, конечно же, шутка. Звезда тут же призналась, что только рада баловать маму обновками. Ведь она — самое дорогое, что есть на свете.

Instagram @pegovairina

Естественно, поклонники Ирины сразу поняли, «что к чему», и не стали вдаваться в полемику. Однако поспешили сделать Вере Александровне и ее дочке массу комплиментов, заметив, что обе — настоящие красавицы.

«Это здорово! У меня дочь привозит мне наряды и свои тоже!»

«Радоваться, что мама энергична, здорова и позитивна!»

«Для мамы не жалко! Это нормально. Пусть носят и радуют нас и себя…»

«Отлично. Мамуля — модница! Гены хорошие!» — вторили друг другу фанаты звезды.

Ранее 5-tv.ru показал трогательные кадры семейного обеда Ирины Пеговой.