Самоизоляция Ирины Пеговой проходит в теплой семейной атмосфере. Актриса вернулась из Белоруссии спустя почти месяц отсутствия и сейчас находится в собственном доме. Туда же она привезла маму и бабушку. Как они проводят время вместе, звезда показала подписчикам в Instagram. На выложенных кадрах представительницы трех поколений сидят за столом во время чаепития.

«У нас праздничная королевская ватрушка! Фирменное блюдо моей мамы. Хорошего настроения! Сидим дома!» — написала Пегова.

Instagram @pegovairina

Бабушке Ирины 91 год, но ее бодрости и позитиву позавидовали многие поклонники Пеговой. Другие отметили невероятный уют срубового дома, в котором сделаны фото. А как известно, обстановка помещения во многом говорит о хозяине. Большинство же попросило актрису дать рецепт фирменного блюда. Она пообещала.

«Не могу оторваться от фото с вашей бабушкой, берегите ее»;

«Чистое, русское лицо, на которое хочется смотреть и смотреть»;

«Ирина! Ваша семья прекрасна, особенно бабушка! И вы такая близкая!»

«Так душевно! Бревенчатый дом!»

«К вам хочу! Добрая, теплая домашняя обстановка», — оценили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова провела субботник в лесу.