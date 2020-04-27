«Так душевно!» — Пегова показала маму и бабушку в домашней обстановке
Актриса самоизолировалась в собственном доме вместе с членами семьи.
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Фото, видео: Instagram @pegovairina
Самоизоляция Ирины Пеговой проходит в теплой семейной атмосфере. Актриса вернулась из Белоруссии спустя почти месяц отсутствия и сейчас находится в собственном доме. Туда же она привезла маму и бабушку. Как они проводят время вместе, звезда показала подписчикам в Instagram. На выложенных кадрах представительницы трех поколений сидят за столом во время чаепития.
«У нас праздничная королевская ватрушка! Фирменное блюдо моей мамы. Хорошего настроения! Сидим дома!» — написала Пегова.
Бабушке Ирины 91 год, но ее бодрости и позитиву позавидовали многие поклонники Пеговой. Другие отметили невероятный уют срубового дома, в котором сделаны фото. А как известно, обстановка помещения во многом говорит о хозяине. Большинство же попросило актрису дать рецепт фирменного блюда. Она пообещала.
«Не могу оторваться от фото с вашей бабушкой, берегите ее»;
«Чистое, русское лицо, на которое хочется смотреть и смотреть»;
«Ирина! Ваша семья прекрасна, особенно бабушка! И вы такая близкая!»
«Так душевно! Бревенчатый дом!»
«К вам хочу! Добрая, теплая домашняя обстановка», — оценили фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Пегова провела субботник в лесу.
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