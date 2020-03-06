«Я модная»: Алина Загитова поделилась детским фото

Российская фигуристка Алина Загитова поделилась трогательным детским фото в сторис на своей странице в Instagram. Спортсменка посмеялась над своей модной одеждой. В кадре Алина позирует в цветном платочке, розовой кофточке и объемных штанах. На заднем фоне видна детская колясочка.

«Я модная. P. S. Кого так же мама одевала?» — поинтересовалась звезда.

Instagram @azagitova

В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка заявила о приостановке карьеры, однако сейчас она продолжает выступать в ледовом шоу и тренироваться.

Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. Также она взяла серебро в командных соревнованиях в Пхенчхане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Загитова показала чудеса гибкости и растяжки.