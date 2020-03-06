«Я модная»: Алина Загитова поделилась детским фото
Спортсменка подшутила над своим стильным нарядом.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
В СК РФ рассказали о результатах расследования по делу легендарной шестой роты ВДВ
Фото, видео: Instagram @azagitova
Российская фигуристка Алина Загитова поделилась трогательным детским фото в сторис на своей странице в Instagram. Спортсменка посмеялась над своей модной одеждой. В кадре Алина позирует в цветном платочке, розовой кофточке и объемных штанах. На заднем фоне видна детская колясочка.
«Я модная. P. S. Кого так же мама одевала?» — поинтересовалась звезда.
В декабре 2019 года 17-летняя фигуристка заявила о приостановке карьеры, однако сейчас она продолжает выступать в ледовом шоу и тренироваться.
Алина Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года. Также она взяла серебро в командных соревнованиях в Пхенчхане.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алина Загитова показала чудеса гибкости и растяжки.
Нашли ошибку?