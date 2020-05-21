Американцы хотят вскрыть корпус «Титаника», чтобы достать телеграф, подавший сигнал SOS
Цель новой экспедиции — «легендарный голос «Титаника». Беспроводной передатчик Маркони. Это тот самый телеграф, по которому радисты азбукой Морзе отбивали сигнал бедствия.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © imago stock&people, 5-tv.ru
Американцы намерены вскрыть корпус «Титаника» и достать с судна телеграф — тот самый, с которого был подан сигнал о бедствии. Артефакт, безусловно, бесценный. И многие музеи захотели бы получить его в свою коллекцию. Но переживет ли сам лайнер очередное вторжение? И так ли бескорыстны намерения исследователей из США, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой. Легендарный лайнер затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го.
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