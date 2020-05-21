Американцы намерены вскрыть корпус «Титаника» и достать с судна телеграф — тот самый, с которого был подан сигнал о бедствии. Артефакт, безусловно, бесценный. И многие музеи захотели бы получить его в свою коллекцию. Но переживет ли сам лайнер очередное вторжение? И так ли бескорыстны намерения исследователей из США, разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему крушение «Титаника» стало культовой катастрофой. Легендарный лайнер затонул в ночь с 14 на 15 апреля 1912-го.