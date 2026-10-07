В школе Стамбула подросток зарезал девочку и ранил семерых учеников

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист 22 0

Подростка и его родителей уже задержали.

Подросток устроил поножовщину в стамбульской школе

Фото: www.globallookpress.com/Murat Kocabas

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Подросток зарезал 10-летнюю девочку в стамбульской школе

Подросток напал на детей в стамбульской школе в районе Башакшехир. Об этом сообщило издание Yeni Safak.

Молодой человек пронес нож в учебное заведение, спрятав орудие в своей форме. После чего устроил поножовщину, в ходе которой нанес увечья восьмерым детям в возрасте от 10 до 13 лет.

По данным издания, одну 10-летнюю девочку не удалось спасти, она скончалась в больнице.

Полиция задержала подростка, устроившего нападение. Также правоохранители доставили в участок его родителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в польском городе Остроленка студент с ножом напал а одногруппников и учительницу в здании Профессионального училищного комплекса. Подозреваемый атаковал других учащихся, также ножевое ранение руки получила одна из преподавательниц.

Также 5-tv.ru рассказывал о 17-летнем пациенте, который напал с ножом на сотрудников скорой помощи в Пресненском районе Москвы. Подросток заперся в туалете, а когда врачи попытались достучаться до юноши, он атаковал прибывших сотрудников. Пострадали фельдшер и санитар.

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В школе Стамбула подросток зарезал девочку и ранил семерых учеников

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