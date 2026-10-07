Шлагбаум не пустил скорую к задыхавшемуся годовалому ребенку

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Василиса Власова
Василиса Власова 36 0

Скорая была вынуждена стоять семь минут.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В жилом комплексе «Галактика» в Новосибирске скорая помощь около семи минут не могла попасть на территорию из-за не открывшегося шлагбаума. Медики приехали к задыхавшемуся годовалому ребенку. Об этом 7 сентября сообщил источник 5-tv.ru.

Скорая подъехала к въезду со включенными мигалками, но шлагбаум не сработал. Отец годовалого мальчика Юрий рассказал, что врачи несколько раз включали сирену — ограждение не поднялось. Звонки охране и инженеру управляющей компании тоже не помогли.

«Секунды на две, наверное, включили сирену, толку ноль. Они позвонили нам, мы им объяснили: «Попробуйте дольше, потому что на табличке там пять секунд». Они секунд на 10-13, наверное, включили сирену, чем, наверное, и разбудили часть жителей. Но ничего не происходило», - отметил отец.

Медики оставили машину и пошли к квартире пешком. Шлагбаум открыли позже. По словам отца, ребенок кашлял с хрипами, температура быстро росла. Однако врачи успели оказать помощь.

«Сегодняшней ночью сын начал со свистом, с хрипом пытаться вдохнуть, то есть с задержкой прямо - тишина, тишина, потом вдох», — рассказал Юрий.

По словам жителей, подобное уже происходило: раньше скорая тоже не смогла заехать к другому пациенту — шлагбаум не сработал на звук.

Одна из жительниц говорит, что жильцы сразу были против ограждений. По ее словам, УК поставила их без согласования с собственниками и теперь взимает плату.

«Более трех миллионов стоят шлагбаумы, и они не являются теперь собственностью нашей УК. То есть с нас будут собирать каждый месяц оплату за них», - утверждает она.

УК утверждает, что шлагбаумы установили по решению собственников и договорам. Госжилинспекция оснований для проверки не увидела. Шлагбаум отключили до конца проверки.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что подросток с ножом напал на бригаду скорой в Москве. 17-тилетнего нападавшего увезли в психбольницу, а фельдшер и санитар с резаными ранами оказались в больнице.

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