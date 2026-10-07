Дочь Александра Градского требует исключить его вдову из наследников

Дочь народного артиста России Александра Градского Мария подала кассационную жалобу на решение Мособлсуда, отказавшегося исключить вдову музыканта Марину Градскую из числа наследников. Об этом 7 октября сообщил адвокат дочери Федор Герасименко.

«Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», — рассказал Герасименко РИА Новости.

Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Дети музыканта от других браков называли его союз с Мариной Градской фиктивным.

Старшая дочь ранее обратилась в Наро-Фоминский суд с иском об исключении вдовы из наследников. Однако суд не увидел с ее стороны противоправных действий и отказал.

У вдовы Градского после его смерти украли около 100 миллионов рублей в разных валютах. Было возбуждено уголовное дело. После его завершения старшие дети артиста захотели включить эти деньги в наследство и поделить их между наследниками.

Так как Марина Градская не доказала, что деньги были ее личными, суд включил их в наследство и разделил поровну между детьми Градского и его вдовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит могила Александра Градского спустя пять лет после его смерти и почему открытие памятника народному артисту обернулся скандалом.

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