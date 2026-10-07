Дочь Александра Градского требует исключить его вдову из наследников

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Василиса Власова
Василиса Власова 22 0

Дети музыканта называют последний брак отца фиктивным.

Кому достанется наследство музыканта Александра Градского

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Дочь народного артиста России Александра Градского Мария подала кассационную жалобу на решение Мособлсуда, отказавшегося исключить вдову музыканта Марину Градскую из числа наследников. Об этом 7 октября сообщил адвокат дочери Федор Герасименко.

«Мособлсуд оставил решение районного суда без изменений, мы обжалуем его в кассации, будем добиваться исключения из наследников Марины Градской», — рассказал Герасименко РИА Новости.

Градский скончался 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет. Дети музыканта от других браков называли его союз с Мариной Градской фиктивным.

Старшая дочь ранее обратилась в Наро-Фоминский суд с иском об исключении вдовы из наследников. Однако суд не увидел с ее стороны противоправных действий и отказал.

У вдовы Градского после его смерти украли около 100 миллионов рублей в разных валютах. Было возбуждено уголовное дело. После его завершения старшие дети артиста захотели включить эти деньги в наследство и поделить их между наследниками.

Так как Марина Градская не доказала, что деньги были ее личными, суд включил их в наследство и разделил поровну между детьми Градского и его вдовой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как выглядит могила Александра Градского спустя пять лет после его смерти и почему открытие памятника народному артисту обернулся скандалом.

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