Неизвестный с ножом ранил пять человек в австрийском Бадене
Мужчина атаковал людей в разных частях города и при этом тоже оказался ранен.
Фото: www.globallookpress.com /Fotostand / Radedzki
Неизвестный мужчина совершил несколько нападений с ножом в разных частях австрийского города Баден недалеко от Вены. Об этом сообщает местное издание Kurier.
По предварительной информации, ножевые ранения получили пять человек. Сам злоумышленник также оказался ранен. В настоящее время он задержан. Полиция выясняет мотивы и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, среди раненых есть бывшая девушка нападавшего.
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