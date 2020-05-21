Режиссер клипов Пугачевой и Леонтьева работал стриптизером

Российский режиссер театра и кино Юрий Грымов, который снимал клипы для Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Алсу и многих других, признался, что в 90-х подрабатывал стриптизером. Об этом он рассказал в интервью на федеральном канале.

Юрий Грымов признался, что пошел на такую работу ради денег. Благодаря стриптизу режиссер намного улучшил свое материальное положение и даже купил себе Москвич. Однако проработал он недолго — всего полгода. Сейчас Грымов ни капли не жалеет о такой своей молодой подработке.

«Никогда об этом не жалел. Танцы давали мне какой-то навык работы на сцене. Это был 91-й год. Все тогда говорили, что стриптиз — это искусство, но сам я, честно говоря, так не считал, потому что дергаться в трусах — все же неприлично», — рассказал режиссер.

Это далеко не вся деятельность, в которой попробовал себя Юрий Грымов. Было время, когда он совмещал работу на автомобильном заводе с моделингом. Целых три года режиссер дефилировал по подиуму.

«Я был демонстратором одежды — в те времена это так называлось. Это был как раз тот период, когда мне очень нравился противоположный пол, поэтому я старался быть ближе к нему», — признался Грымов.

По словам режиссера, тогда он как раз снимался в клипе Валеры Леонтьева, а десять лет спустя сам работал над его роликами. Коллеги на заводе нормально относились к модельной карьере Грымова. Были даже те, кто завидовал.

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