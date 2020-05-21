Наташа Королева уже не знает, чем занять себя в самоизоляции. Теперь певица решила гнать дома самогон. Об этом она сообщила подписчикам в сторис в своем профиле в Instagram.

«Все пекут, что-то варят, салатики нарезают. Молодцы, девчонки, молодцы! А я гоню королевскую! Восьмидесятиградусную!» — заявила певица.

Наташа Королева также выложила в сторис видеообращение ее друга и коллеги — Владимира Винокура. Она преподнесла ему в качестве подарка бутылку своей королевской самогоночки. Артист поблагодарил певицу и добавил, что обязательно опробует ее и закусит пирогом.

Конечно же, продегустировать самогон пришлось главному эксперту, супругу Наташи — Тарзану. Бодибилдер опрокинул стопку, не закусывая и отметил — «семьдесят градусов».

По словам эксперта-химика, сделать восьмидесятиградусный самогон в домашних условиях достаточно сложно. Для этого надо иметь специальный аппарат, который, кстати, необходимо зарегистрировать, и помимо этого, не менее двух недель настаивать качественную брагу. А чтобы достигнуть необходимой крепости придется прибегнуть к различным ухищрениям. Об этом сообщает Mk.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева и Тарзан показали забавную «постельную» сцену.