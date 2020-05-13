Знаменитая чета поделилась с фанатами маленькими радостями семейной жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Матыцин Валерий; Instagram @koroleva__star

Для кого-то энная неделя самоизоляции — настоящий кошмар: из дома без причины не выйдешь, гулять — только до аптеки. А вот певица Наташа Королева и ее супруг Сергей Глушко, более известный как Тарзан, кажется, лишь рады возможности немного уединиться. По крайней мере, об этом свидетельствуют забавные видео из сторис артистки.

Так, особое внимание фолловеров звезды заслужил пост в Instagram, где Королева наглядно демонстрирует, что творится в ее постели уютными домашними вечерами. Если кто-то подумал о неприличном — очень зря! На кадрах — лишь Тарзан, весело играющий с маленькой собачкой — шпицем по кличке Еж.

«Вы такая няшная пара! Просто семейная идиллия — Сережа Витальевич и Еж! Ой, ой, что они творят! Ну, что они творят!», — комментирует происходящее певица.

Instagram @koroleva__star

А вот что на самом деле заботит Наталью — так это лишние килограммы от суровой «самоизоляционной диеты». На днях артистка выложила фото, где, облачившись в телесный корсет, продемонстрировала подтянутую фигуру.

«Эх, талия в корсете… Карантин фигуру подпортил блин. Плюс четыре килограмма! А как у вас с третьей складкой на животе?» — иронично подметила звезда.

Instagram @koroleva__star

К счастью, фолловеры Королевой на спонтанную провокацию не повелись и поспешили убедить артистку, что с ее формами уж точно все в порядке.

«Наташенька, ты клевая во все времена!»

«Наташ, вы просто красотка! Ну, какие четыре килограмма?!»

«Боже, образумь эту женщину! Наталья, ты чудесна! И не надо корсетов!» — обратились поклонники к певице.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему фанаты раскритиковали тело супруга Наташи Королевой и при чем тут «грудь кормящей матери».

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