Это означает, что российские самолеты-разведчики больше не смогут летать над территорией Америки.

Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Фото: www.globallookpress.com /White House

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что США выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает агентство AFP.

Такое решение Дональда Трампа приведет к тому, что в ближайшем будущем российские самолеты-разведчики не смогут пролетать над территорией Соединенных Штатов.

При этом глава Белого дома отметил, что у него «хорошие отношения» с Россией, однако Кремль не выполняет свои обязательства по этому соглашению.

Дональд Трамп добавил, что «есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение». Американский лидер полагает — Россия «сама придет и выразит желание заключить сделку».

Еще в ноябре прошлого года ряд экспертов заявили, что развала ДОН в случае выхода из него Вашингтона не произойдет. 33 страны по-прежнему останутся участниками договора. Принципиальное значение приобретает вопрос, как в подобном контексте будут вести себя европейские союзники США.

Международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже их число возросло до 34. В соответствии с соглашением, эти государства могут совершать согласованные облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предпринимают конкретные шаги по выходу из Договора по открытому небу.

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