Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что США выходит из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом сообщает агентство AFP.

Такое решение Дональда Трампа приведет к тому, что в ближайшем будущем российские самолеты-разведчики не смогут пролетать над территорией Соединенных Штатов.

При этом глава Белого дома отметил, что у него «хорошие отношения» с Россией, однако Кремль не выполняет свои обязательства по этому соглашению.

Дональд Трамп добавил, что «есть очень высокие шансы, что мы заключим новое соглашение». Американский лидер полагает — Россия «сама придет и выразит желание заключить сделку».

Еще в ноябре прошлого года ряд экспертов заявили, что развала ДОН в случае выхода из него Вашингтона не произойдет. 33 страны по-прежнему останутся участниками договора. Принципиальное значение приобретает вопрос, как в подобном контексте будут вести себя европейские союзники США.

Международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже их число возросло до 34. В соответствии с соглашением, эти государства могут совершать согласованные облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США предпринимают конкретные шаги по выходу из Договора по открытому небу.