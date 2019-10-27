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  4. США предпринимают конкретные шаги по выходу из Договора по открытому небу

США предпринимают конкретные шаги по выходу из Договора по открытому небу

, 18:24 61

Международное соглашение позволяет 34 странам-участницам совершать согласованные облеты территорий друг друга.

Фото: www.globallookpress.com © Andrew Harrer

Дональд Трамп предпринимает конкретные шаги по выходу США из Договора по открытому небу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в газете Wall Street Journal, президент США уже подписал соответствующий документ о намерении.

Международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже их число возросло до 34. В соответствии с соглашением, эти государства могут совершать согласованные облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

По данным издания, окончательное решение по выходу США из Договора еще не принято, Белый дом от комментариев отказывается. Однако, по словам источников, некоторые в администрации Трампа считают, что соглашение дает России возможность собирать разведывательную информацию в США.

Ранее, как писал 5-tv.ru министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что США пытаются затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу.

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