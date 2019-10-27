США предпринимают конкретные шаги по выходу из Договора по открытому небу

Дональд Трамп предпринимает конкретные шаги по выходу США из Договора по открытому небу. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на статью в газете Wall Street Journal, президент США уже подписал соответствующий документ о намерении.

Международный Договор по открытому небу был подписан в 1992 году 23 странами-участницами Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, позже их число возросло до 34. В соответствии с соглашением, эти государства могут совершать согласованные облеты территорий друг друга. Россия ратифицировала договор в 2001 году.

По данным издания, окончательное решение по выходу США из Договора еще не принято, Белый дом от комментариев отказывается. Однако, по словам источников, некоторые в администрации Трампа считают, что соглашение дает России возможность собирать разведывательную информацию в США.

Ранее, как писал 5-tv.ru министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что США пытаются затруднить использование Россией своих прав в рамках Договора по открытому небу.