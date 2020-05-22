Уникальное астрономическое явление продлится до 25 июня.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © uwe umstätter, 5-tv.ru

Период с 13 мая по 25 июня проходит под влиянием ретроградной Венеры. В целом на протяжении этого отрезка времени люди будут ощущать некое эмоциональное томление, от которого сложно будет избавиться.

Астролог Сергей Седашёв рассказал 5-tv.ru, чего в этот период следует ждать земным знакам зодиака.

Для Дев это время будет особо неблагоприятным. Возможно усугубление комплексов или усиление неприятных воспоминаний о неудачных прошлых отношениях. Попытки вернуть их или исправить тоже обречены на провал. Эмоциональная неудовлетворенность может усиливать вашу придирчивость к окружающим.

На Тельцов и Козерогов ретроградная Венера в этот раз окажет не самое сильное влияние. Им следует внести ясность в финансовые дела. Закрыть старые обязательства и прояснить денежные взаимоотношения с партнерами.

Сергей Седашёв отметил — для всех знаков зодиака период с 13 по 25 июня будет «не сладким» в любовной сфере. Астролог также добавил, что это неподходящее время для изменения внешности, в том числе косметических и пластических операций. Особенно неблагоприятен период — для заключения свадеб.

Ранее 5-tv.ru писал, чего ждать огненным знакам от ретроградной Венеры.

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Чего ждать земным знакам от ретроградной Венеры?

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