Чего ждать огненным знакам от ретроградной Венеры?
Уникальное астрономическое явление продлится до 25 июня.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Wiese/face to face, 5-tv.ru
Период с 13 мая по 25 июня проходит под влиянием ретроградной Венеры. В целом этот отрезок времени для большинства знаков зодиака — не самый простой. Как рассказал 5-tv.ru астролог Сергей Седашёв, основной задачей сейчас является переосмысление прежнего опыта.
Венера будет делать квадрат с самой дальней от Земли планетой Нептун, что сулит в личной жизни иллюзии, и, как следствие, разочарования. Не рекомендуется завязывать новые знакомства — они могут в дальнейшем закончиться ничем и оставить неприятный осадок. Многие также возможно заметят необъяснимое эмоциональное томление, от которого сложно будет избавиться.
Ретроградная Венера — это неподходящий период для изменений внешности, в том числе косметических и пластических операций, а также для обновления гардероба. Но особенно это неблагоприятное время для свадебных церемоний.
Однако среди 12 знаков зодиака в это время есть и счастливчики — это представители стихии Огня. Влияние ретроградной Венеры на Овнов, Львов и Стрельцов окажется позитивным: прибавит им обаяния, смягчит их напористость и придаст способности к компромиссу. В целом, это астрономическое событие поможет этим знакам во всех делах, и не только в любовных, заключил Седашёв.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что означает ретроградное движение планет и как это влияет на личную жизнь.
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