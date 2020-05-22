Полиция накрыла подпольный нефтеперерабатывающий завод под Саратовом

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ РФ и Росгвардии накрыли подпольный нефтеперерабатывающий завод под Саратовом. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, кустарный цех по переработке углеводородного сырья действовал в промышленной зоне в Энгельсском районе.

«В ходе проверки на территории промышленной зоны Энгельсского района обнаружен подпольный нефтеперерабатывающий завод. Выявлено, что установка по переработке нефти имеет повышенный класс опасности и не включена в реестр опасных производственных объектов, а у владельца отсутствуют соответствующие разрешительные документы», — сказала Ирина Волк.

Представитель МВД добавила, что неподалеку от завода был найден замаскированный под свалку котлован, в который сбрасывались отхода производства.

В ходе оперативных мероприятий силовиками был задержан подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался местный житель. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконное предпринимательство» и «Порча земли».

По предварительным данным, сумма ущерба от загрязнения почвы превышает два миллиона рублей. Хозяин завода успел незаконно обогатиться более чем на шесть миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовных дел продолжается.

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