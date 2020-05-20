Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре
В отношении организаторов мероприятия были составлены протоколы об административном правонарушении и выписаны крупные штрафы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com © Chris Robbins, 5-tv.ru
В Рязани местные полицейские пресекли незаконную вечеринку в одном из местных баров. Полсотни человек распивали алкоголь, а на сцене выступали артисты. Поголовное большинство посетителей были без масок и перчаток, а о соблюдении социальной дистанции речи вообще не шло. В итоге в отношении всех нарушителей составили административные протоколы. Владельцев заведения ждут крупные денежные штрафы за игнорирование ограничительных мер во время пандемии. Помещения опечатаны.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции. Бразильцы Вандерсон и Кайо транслировали все происходящее в прямом эфире в Instagram.
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