Полиция остановила подпольный концерт в рязанском баре

В Рязани местные полицейские пресекли незаконную вечеринку в одном из местных баров. Полсотни человек распивали алкоголь, а на сцене выступали артисты. Поголовное большинство посетителей были без масок и перчаток, а о соблюдении социальной дистанции речи вообще не шло. В итоге в отношении всех нарушителей составили административные протоколы. Владельцев заведения ждут крупные денежные штрафы за игнорирование ограничительных мер во время пандемии. Помещения опечатаны.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что легионеры ФК «Краснодар» вновь устроили пирушку во время самоизоляции. Бразильцы Вандерсон и Кайо транслировали все происходящее в прямом эфире в Instagram.