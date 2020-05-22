Мусульмане отметят 23 мая Ураза-Байрам — один из главных исламских праздников. Он приурочен к окончанию строгого поста, который длился на протяжении месяца Рамадан. В это время верующим было запрещено есть и пить после восхода солнца и до его заката. Рано утром и поздно вечером можно употреблять только строго ограниченную пищу. Нельзя есть ничего сладкого, жирного, жареного, а также пить алкоголь.

Как отметить?

На Ураза-Байрам принято накрывать богатый стол с самыми разнообразными яствами. Поскольку до этого многие продукты было есть запрещено, на праздники мусульмане закатывают настоящие пиры. Женщины пекут блины, пироги, булки. Неотъемлемой частью праздника в этот день так же становится плов. Чтобы помочь хозяйкам удивить гостей, «Аргументы и факты» подготовили несколько рецептов этого традиционного блюда.

Что приготовить?

Азербайджанский праздничный плов

Для приготовления Азербайджанского плова понадобится: рис с шафраном, 525 граммов риса тамаша, 70 граммов соли, 55 граммов топленого масла, 1 грамм шафрана, 100 миллилитров воды и два лаваша.

Для начала необходимо залить шафран водой и дать настояться в течение десяти минуты. Далее в казане нужно вскипятить подсоленую воду и варить рис до состояния полуготовности. После этого следует слить воду через сито, выложить рис на лаваш на дно казана и полить настойкой из шафрана. Осталось пропарить блюдо под крышкой в течение часа, и можно подавать к столу.

Шах-плов с каштаном, бараниной и алычой

Для следующего блюда понадобится: два тонких лаваша, 25 граммов каштанов, 110 граммов баранины, 200 граммов риса с шафраном, 120 граммов репчатого лука, 80 граммов топленого масла, щепотка куркумы, одно куриное яйцо, соль и черный перец.

Предварительно необходимо потушить мясо с луком на топленом масле, после чего добавить отварные каштаны, вяленую алычу и щепотку куркумы. Далее следует смазать дно и края кастрюли топленым маслом и выложить по часовой стрелке полоски лаваша, смазав каждую из них яйцом. Затем нужно до половины кастрюли выложить рис с шафраном, на него засыпать мясную начинку и снова положить слой риса. Получившееся блюдо необходимо накрыть смазанными яйцом полосками лаваша, налить на него топленое масло и поставить в духовку на 180 градусов на 25-30 минут.

Ширин-плов

Для приготовления этого блюда понадобится: 80 граммов кураги, 20 граммов изюма, 60 граммов фиников, щепотка корицы, 30 граммов чернослива, 20 миллилитров лимонного сока, 20 граммов цветочного меда, 20 граммов топленого масла, 150 граммов риса с шафраном и мускатный орех.

Для начала нужно потушить на топленом масле сухофрукты, после чего добавить к ним специи, мед, лимонный сок и корицу. Далее необходимо отварить рис и украсить его получившейся смесью. Пальчики оближите!

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