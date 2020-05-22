Российская векторная вакцина от коронавируса неофициально испытана на людях
Специалисты НИЦЭМ имени Гамалеи на себе протестировали действие препарата.
Фото: www.globallookpress.com © Vojtech Vlk
Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Гамалеи Минздрава РФ на себе протестировали российскую векторную вакцину от коронавируса.
По словам директора НИЦЭМ Александра Гинцбурга, опыт применения препарата у сотрудников оказался успешным. Академик РАН отметил, что у всех специалистов выработан иммунитет к COVID-19 и не отмечено побочных эффектов.
«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой.<…> Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — цитирует Александра Гинцбурга «Интерфакс».
Директор НИЦЭМ имени Гамалеи не стал уточнять количество сотрудников учреждения, которые ввели себе препарат. Александр Гинцбург уточнил, что это разработчики вакцины, организаторы доклинических испытаний и технологи.
За основу векторного препарата взята ДНК аденовируса, включающая в себя ген коронавируса SARS-CoV-2. Первый обеспечивает в качестве «контейнера» доставку в клетки гена второго агента. SARS-CoV-2 стимулирует синтез белков оболочки COVID-19 и тем самым «знакомит» иммунную систему человека с потенциальным врагом.
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