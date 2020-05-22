На данный момент исследованием препарата занимаются ученые 19 стран.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com /R4924_italyphotopress via www.im, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи протестировали на себе вакцину от COVID-19. Результат оказался успешным, никаких негативных эффектов не обнаружено. Об этом сообщает Интерфакс.

Речь идет о векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет коронавирусный ген в клетки, следом в них запускается синтез белков оболочки COVID-19. Таким образом иммунная система «знакомиться» с инфекцией.

Директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что ученые испытали на себе вакцину не с целью проверки, а с целью защиты, чтобы дальше работать в условиях пандемии.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — объяснил Гинцбург.

Гинцбург не уточнил количество сотрудников, испытавших на себе вакцину, но отметил, что никаких побочных эффектов не наблюдалось, «все живы, здоровы и радуются».

Сейчас исследованием вакцины занимаются ученые 19 стран. В России ее в первую очередь получат граждане, входящие в зону риска. На данный момент вакцина официально находится на исследовании и тестируется на приматах. На добровольцах ее начнут испытывать после разрешения Минздрава.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как изменяются легкие у пациентов, умерших от СOVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
22 мая
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус
22 мая
Как изменяются легкие у пациентов, умерших от СOVID-19 — исследование ученых
22 мая
За сутки в России выявлено 8 894 новых случая инфицирования COVID-19
22 мая
Решение о сдаче ЕГЭ в масках регионы примут самостоятельно
22 мая
Российская векторная вакцина от коронавируса неофициально испытана на людях
22 мая
Доктор Мясников задумался о причине «русского чуда» во время коронавируса
22 мая
Каникулы строгого режима? Как летние лагеря готовят к отдыху российских детей
22 мая
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 22 мая
22 мая
Киркоров сообщил неожиданные факты о скончавшемся от СОVID-19 сыне Моргуновой
22 мая
Глава Роспотребнадзора рассказала, кого будут вакцинировать от COVID-19 в первую очередь

Читайте также

+8° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
70.92
-1.42 77.80
-1.38
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:14
Первые кадры с места крушения пассажирского самолета в Пакистане
13:10
Пассажирский самолет разбился на юге Пакистана
13:05
Как правильно выбрать солнцезащитные очки
12:50
«Все шашлыки уже пожарены»: Лариса Гузеева рассказала о своем новом шоу
12:41
Видео: Пожарные подстригают траву маникюрными ножницами под Новосибирском
12:32
Футболист Погребняк сдал положительный тест на коронавирус

Сейчас читают

«До диковинной четвертой, было три» — Брухунова смело ответила защитникам Степаненко
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок