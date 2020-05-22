Российские ученые из НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи протестировали на себе вакцину от COVID-19. Результат оказался успешным, никаких негативных эффектов не обнаружено. Об этом сообщает Интерфакс.

Речь идет о векторной вакцине НИЦЭМ на основе ДНК аденовируса, в которую встроен ген коронавируса SARS-CoV-2. Аденовирус доставляет коронавирусный ген в клетки, следом в них запускается синтез белков оболочки COVID-19. Таким образом иммунная система «знакомиться» с инфекцией.

Директор НИИ, академик РАН Александр Гинцбург рассказал, что ученые испытали на себе вакцину не с целью проверки, а с целью защиты, чтобы дальше работать в условиях пандемии.

«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой (…) Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — объяснил Гинцбург.

Гинцбург не уточнил количество сотрудников, испытавших на себе вакцину, но отметил, что никаких побочных эффектов не наблюдалось, «все живы, здоровы и радуются».

Сейчас исследованием вакцины занимаются ученые 19 стран. В России ее в первую очередь получат граждане, входящие в зону риска. На данный момент вакцина официально находится на исследовании и тестируется на приматах. На добровольцах ее начнут испытывать после разрешения Минздрава.

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