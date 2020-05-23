Оксана Федорова исполнила романс о розе и соловье на музыку Римского-Корсакова

После неожиданного появления в шоу «Маска» экс-Мисс Вселенная заявила, что всегда мечтала связать свою судьбу с музыкой и планирует теперь развивать карьеру в этом направлении.

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Фото, видео: Instagram @fedorovaoksana

Профессиональное увлечение музыкой для телеведущей и экс-Мисс Вселенная Оксаны Федоровой после искрометного появления в телевизионном шоу «Маска» не закончилось.

Недавно она продемонстрировала своим подписчикам видео с занятий по вокалу, где она исполняет классический романс «Пленившись розой соловей» на стихи Алексея Кольцова и музыку Николая Андреевича Римского-Корсакова. Под аккомпанемент фортепиано Федорова продемонстрировала свои возможности в исполнении оперным голосом.

Instagram @fedorovaoksana

«Роза и соловей

Разорвался у розы подол на ветру

Соловей наслаждался в саду поутру

Наслаждайся и ты, ибо роза-мгновенна

Шепчет юная роза: «Любуйся! Умру». Омар Хайям», — подписала видео телеведущая одним из рубаев известного персидского философа.

Мнение подписчиков разделилось. Кто-то оценил голос Оксаны и отметил, что телеведущая замечательно поет.

«Голос у вас отличный»;

«Браво!!! Очень трогательно, приятно слушать, красавица»;

«Браво, браво. Оксана, просто bellissimo, великолепный голос!!! Прекрасная песня, прекрасная Вы!!!» — написали фанаты.

Однако некоторые из фанатов, наоборот, остались не довольны исполнением композиции и посчитали, что Оксане не следует заниматься вокалом.

«Не пойте, Оксана, не пойте»;

«Надрывается, аж смешно смотреть, а слушать тем более…», — посчитали пользователи.

Оксана Федорова в шоу «Маска» выступала в костюме Робота. Долгое время члены жюри и не предполагали, что бывшая мисс Вселенная обладает потрясающими вокальными данными. Она так ловко меняла голос, что даже верные поклонники не могли догадаться, кто скрывается под маской. Именно тогда она призналась, что музыка и пение были мечтой ее жизни.

«Сейчас я уже два года профессионально занимаюсь классическим вокалом, учусь в Московской консерватории. В 2018 году состоялась премьера концертной программы „Музыка любви“, в которой были собраны самые знаменитые и любимые композиции, давно вошедшие в золотой фонд мировой музыки. И я надеюсь, что в дальнейшем мои концерты будут проходить на лучших площадках не только России, но и мира», — заявила телеведущая в интервью порталу NewInform.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксана Федорова показала фанатам повзрослевшую дочь.

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