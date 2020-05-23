Вторые лунные сутки несут в себе секрет успеха на весь предстоящий месяц, а потому важно разумно провести 23 мая. Сейчас самое главное — попасть в поток естественных лунных ритмов, чтобы в дальнейшем напрасно не расходовать энергию. Если это удастся, то задуманное будет осуществляться практически само собой. При этом ни в коей мере нельзя сомневаться в реализации желаемого, иначе это погубит любое начинание.

Православные христиане сегодня чтят память апостола Симона Зилота. Он проповедовал в Иудее, Египте и Ливии. Он принял мученическую кончину на Черноморском побережье Кавказа. На Руси этот день называли Симон Посев — крестьяне засевали поля.

Что нельзя делать в этот день:

Нельзя предаваться гневу, крайне важно избегать конфликтов и вспышек эмоций, чтобы не погрузиться в «болото негатива». Нужно всячески развивать в себе щедрость и не жалеть того, от чего освобождаешься.

Что можно делать в этот день:

Сегодня организм подает яркие сигналы о своих потребностях — если внимательно прислушиваться, то можно понять, какие витамины необходимы, а от чего лучше отказаться. Для это можно представить в уме какие-либо продукты и наблюдать за своей реакцией.

Именины: Василий, Кирилл и Таисия.

Сновидения: обычно положительные, но редко сбываются.

Приметы:

Если в этот день пойдет дождь, то все лето будет дождливое.

Вечером плывут большие кучевые облака — к хорошей погоде на следующий день.

Суеверия:

Нельзя оставлять кошелек пустым, чтобы не обеднеть.

Нельзя разводить бардак в доме и в делах — поскольку хаос может твориться и в жизни.

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