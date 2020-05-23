Илон Маск вновь «заговорил» с пользователями Twitter по-русски
Американский инженер признался, что ему нравится звучание русской речи.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Jörg Carstensen, Twitter @elonmask
Американский инженер и изобретатель, основатель компании Space X Илон Маск на своей странице в Twitter вновь «заговорил» на русском языке. 48-летний миллиардер в ответ на очередной твит с его упоминанием написал, что ему нравится звучание русской речи.
«Мне очень нравится звучание русского языка», — написал Илон Маск.
Многочисленные подписчики и пользователи со всего мира в треде начали обсуждать изречение инженера. Одна из российских юзеров социальной сети подметила, что Илону Маску еще не доводилось слышать наш сленг. Американец в ответ привел известное русскую расхожее выражение.
«Когда рак на горе свистнет», — написал изобретатель.
Пользователи Twitter добавили в нецензурной форме, что Илон Маск строит отличные ракеты и должен прийти в неописуемый восторг от русского мата. В общение попытались вклиниться и украинские юзеры, которым не удалось удовлетворить свои комплексы неполноценности из-за «ридной мовы».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке.
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