Илон Маск вновь «заговорил» с пользователями Twitter по-русски

Американский инженер и изобретатель, основатель компании Space X Илон Маск на своей странице в Twitter вновь «заговорил» на русском языке. 48-летний миллиардер в ответ на очередной твит с его упоминанием написал, что ему нравится звучание русской речи.

«Мне очень нравится звучание русского языка», — написал Илон Маск.

Twitter @elonmask

Многочисленные подписчики и пользователи со всего мира в треде начали обсуждать изречение инженера. Одна из российских юзеров социальной сети подметила, что Илону Маску еще не доводилось слышать наш сленг. Американец в ответ привел известное русскую расхожее выражение.

«Когда рак на горе свистнет», — написал изобретатель.

Twitter @elonmask

Пользователи Twitter добавили в нецензурной форме, что Илон Маск строит отличные ракеты и должен прийти в неописуемый восторг от русского мата. В общение попытались вклиниться и украинские юзеры, которым не удалось удовлетворить свои комплексы неполноценности из-за «ридной мовы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск оскорбил экс-министра США на русском языке.