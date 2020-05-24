Популярная японская рестлерша Хана Кимура найдена мертвой

Японская профессиональная рестлерша и участница реалити-шоу Netflix «Дом с террасой» Хана Кимура скончалась в возрасте 22 лет. Причина смерти девушки не называется, однако накануне она опубликовала в Instagram фотографию с кошкой и прощальной подписью.

«Я вас люблю, живите долго. Извините», — написала она.

Instagram @hanadayo0903

Как уточняет журнал Variety, в последнее время молодая спортсменка жаловалась на травлю со стороны своих фанатов.

Реслинг-организация Stardom Wrestling подтвердила смерть Кимуры в Twitter.

Twitter @we_are_stardom

Хана Кимура в 2016 году дебютировала в профессиональном реслинге и вскоре выиграла чемпионат Японии среди юниоров. В 2019 году она перешла из Wrestle-1 в Stardom и дважды завоевывала титул «Артист Stardom», а также стала обладательницей звания «Богиня Stardom».

Мать Ханы — Киоко Кимура — в прошлом профессиональный борец и боец смешанных боевых искусств.

Пятый сезон реалити-шоу «Дом с террасой» (Terrace House) с участием Кимуры вышел в 2018 году на стриминговом сервисе Netflix.

В январе отец американского рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона ушел из жизни. На момент смерти Рокки Джонсону было 75 лет.