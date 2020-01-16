Скончался отец Дуэйна Джонсона

Отец американского рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона ушел из жизни. На момент смерти Рокки Джонсону было 75 лет. О трагедии сообщила американская компания World Wrestling Entertainment, которая занимается проведением спортивных мероприятий. Причина смерти не называется.
Рокки Джонсон известен как профессиональный рестлер, член зала славы WWE. Он начал заниматься спортом уже в 16 лет и со временем стал профессиональным борцом. На его счету немало побед в различных престижных чемпионатах.
В 1991 году Роки Джонсон ушел в отставку и начал тренировать своего сына Дуэйна, заслужившего прозвище «Скала». Актер не раз признавался, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни американский актер Стэн Кирш.