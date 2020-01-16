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Скончался отец Дуэйна Джонсона

, 15:04 | Карина Бернтгольц 37

На момент смерти канадскому профессиональному рестлеру было 75 лет.

Фото: www.globallookpress.com © Octavio Jones

Отец американского рестлера и киноактера Дуэйна Джонсона ушел из жизни. На момент смерти Рокки Джонсону было 75 лет. О трагедии сообщила американская компания World Wrestling Entertainment, которая занимается проведением спортивных мероприятий. Причина смерти не называется.

Twitter @WWE

Рокки Джонсон известен как профессиональный рестлер, член зала славы WWE. Он начал заниматься спортом уже в 16 лет и со временем стал профессиональным борцом. На его счету немало побед в различных престижных чемпионатах.

В 1991 году Роки Джонсон ушел в отставку и начал тренировать своего сына Дуэйна, заслужившего прозвище «Скала». Актер не раз признавался, что благодарен отцу за то, что тот сделал его тем, кем он сейчас есть.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни американский актер Стэн Кирш.

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