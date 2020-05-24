Видео: В Крыму пьяный житель Подмосковья устроил дебош в самолете

Инцидент произошел в международном аэропорту Симферополя имени Айвазовского.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /vk.com/sip.airport, МВД РФ

Пьяный житель подмосковной Дубны учинил дебош на борту самолета, который готовился к вылету в столицу России из Симферополя. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, экипаж сообщил стражам порядка, что один из пассажиров ведет себя вызывающе.

«В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Симферополь Крымского ЛУ МВД России на транспорте из службы авиационной безопасности поступило сообщение о том, что на борту авиалайнера рейсом „Симферополь-Москва“ нарушает общественный порядок нетрезвый пассажир», — сказала Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что 31-летний мужчина потребовал разместить его в бизнес-классе, несмотря на то, что его билет был куплен в «эконом». Бортпроводники отказали пассажиру в неоправданных привилегиях. После этого житель Подмосковья начал оскорблять членов экипажа воздушного судна отборной нецензурной бранью.

После того, как на борт поднялись полицейские, пассажир стал вымещать свое негодование на них. В результате дебошира сняли с рейса и препроводили в отдел полиции.

«Как выяснилось, гражданин ранее судим. Мужчина помещен в комнату административно задержанных, от медицинского освидетельствования он отказался», — добавила Ирина Волк.

В отношении нарушителя порядка был составлен протокол по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Хулиганство». Следователи проводят проверку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пассажир с удостоверением замглавы Минпромторга устроил дебош в аэропорту Ижевска.

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