В Белом доме помечтали о том, каким бы мог стать бывший Кенигсберг.

Калининград так еще не называли: для США анклав России — «кинжал в сердце Европы»

Фото: www.globallookpress.com / hwo

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область «кинжалом в сердце Европы». В фантазиях американского чиновника бывший Кенигсберг мог бы стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.

Однако вместо таких «радужных перспектив» российские власти якобы превратили город в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами, посетовал О’Брайен.

Он добавил, что Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

Как напоминает URA.RU, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «избирательном исполнении» соглашения, добавив, что Москва должна снять «ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией».

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. В российском МИД подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения и продолжит выполнять условия договора до тех пор, пока оно действует.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
71.88
0.96 78.44
0.64
Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить

Последние новости

15:23
Знак зодиака, ради которого любимый может вас бросить
15:10
Калининград так еще не называли: для США анклав России — «кинжал в сердце Европы»
15:07
Минимальный прирост случаев коронавируса в мае зафиксирован в Москве
14:53
Дарья Повереннова в васильковом пеньюаре открыла секрет своей диеты
14:35
Видео: В Крыму пьяный житель Подмосковья устроил дебош в самолете
14:15
Как самостоятельно подготовить автомобиль к летнему сезону?

Сейчас читают

Жорин обратился в полицию после заявлений экс-супруга Лолиты о «покушении»
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок