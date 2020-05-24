Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область «кинжалом в сердце Европы». В фантазиях американского чиновника бывший Кенигсберг мог бы стать торговым хабом, центром туризма и контактов между Россией и Западной Европой.

Однако вместо таких «радужных перспектив» российские власти якобы превратили город в закрытую военную базу, напичканную современным оружием и ракетами, посетовал О’Брайен.

Он добавил, что Россия не позволяла американским самолетам совершать облеты Калининградской области в рамках Договора по открытому небу.

Как напоминает URA.RU, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «избирательном исполнении» соглашения, добавив, что Москва должна снять «ограничения на инспекционные полеты в районе Калининграда и близ границы с Грузией».

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. В российском МИД подчеркнули, что Москва не нарушала никаких пунктов соглашения и продолжит выполнять условия договора до тех пор, пока оно действует.