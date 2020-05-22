Разрушить мир на бегу: чем грозит «безумное» решение Трампа по «открытому небу»?

Выход США из Договора по открытому небу нанесет удар ключевым интересам безопасности. Такое мнение высказали в нашем МИДе. Совет НАТО сегодня собирается на экстренное совещание. Там от решения Дональда Трампа тоже не рады и считают его необдуманным.

Почему американский президент решил закрыть небо над Штатами, и чем это может грозить остальному миру — разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко. Подробности в репортаже.

НАТО собирает экстренное заседание. МИД Германии — откровенно сожалеет. Швеция встревожена. Трамп выходит из договора по открытому небу. В ООН переживают: что дальше будет с миром?

«Расторжение таких договоренностей без какой-либо замены может привести к дестабилизирующим действиям, таким как начало новой гонки вооружений, ведущей к возможным просчетам», — заявил пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик.

Разрушить мировой порядок на бегу. Дональд Трамп перед посадкой в вертолет, что ждал его на лужайке Белого дома, будто в проброс сообщил о решении разорвать договор, который когда-то сама Америка и предложила миру.

«Я думаю, что у нас очень хорошие отношения с Россией. Но Россия не придерживается договора. Поэтому, пока они не будут придерживаться, мы выйдем. Но есть очень хороший шанс, что мы можем достичь нового соглашения», — заявил Трамп.

Основополагающий документ доверия. Официальные полеты самолетов-разведчиков над территориями стран-участниц. Сегодня их 35. И только Вашингтон что-то не устраивает.

«США демонстративно выводят себя в „особую категорию“. Понятно, что это — попытка прикрыть практику выхода из любых договоренностей, если такой шаг признается полезным с точки зрения их внутренней конъюнктуры, либо по другим субъективным причинам», — отреагировали в российском МИДе.

В официальном заявлении Госдеп сообщает причины разрыва:

«Россия не позволила самолетам США инспектировать территорию Калининградской области. В качестве аэропорта для дозаправки предложила аэродром в Крыму. Для американских ястребов это до сих пор территория Украины».

Вот только все это — не нарушение договора по Открытому небу. Те же США, ссылаясь на договор, запрещали нам летать над Алеутами и Гавайями. Российские пилоты не могли остаться на ночь в аэропортах дозаправки. Да и наш самолет Ту-214ОН не устраивал Пентагон тем, что оборудован слишком качественной аппаратурой.

«Уже три года он ведет в общем планомерную политику в этом направлении. В 2016 году он говорил об улучшении отношений, но на практике он продолжает политику Обамы в точности. Он хочет уничтожить систему контроля над количеством вооружений, заодно и российско-американские отношения», — поясняет бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате США Джим Джатрас.

В этот раз взбунтовался даже американский истеблишмент. Сенаторы, бывшие военные и сотрудники спецслужб в один голос говорят: решение Трампа — безумие. Договор по открытому небу — действенный инструмент контроля вооружений. А значит и национальной безопасности. Только Трамп начал подтачивать ее еще в прошлом году. Когда Америка вышла из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Причем, тогда Белый дом тоже обвинял Россию в нарушении правил игры. А сам уже через несколько месяцев испытал в действии ракету, которая запрещена договором РСМД.

«Соединенные Штаты хотят выйти из всех ограничивающих их гонку вооружений для того: чтобы не связывать себя никакими нормами и ограничениями и спокойно вкладывать новые средства в военную сферу», —

Под угрозой и краеугольный камень мировой безопасности: договор СНВ-3 — залог ядерного баланса между США и Россией. Его действие заканчивается в феврале следующего года. И Трамп уже сейчас требует пересмотра правил.

На то, чтобы передумать и оставить небо открытым, у Белого дома есть еще полгода. Именно столько занимает процедура выхода из договора любой из стран-участниц. Но именно без США он не имеет смысла. А Трамп похоже не желает думать о том, какой мир он оставит после себя.