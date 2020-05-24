Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram очередное стихотворение собственного сочинения. На этот раз речь пошла о лирических героях — мужчине и женщине — с разными мироощущениями. Литературное произведение звезда сопроводила соблазнительным фото, на котором она позирует обнаженной, прикрывшись белым одеялом.

«В моих глазах Космос, а в твоих Похоть.

И взгляды наши не пересекаются.

Беру тебя за душу, а ты меня под локоть.

И грехопадение случается», — написала знаменитость в микроблоге.

Instagram @achekhova

Поклонники высоко оценили творчество Анфисы Чеховой. Сразу несколько подписчиц звезды признались — стихотворение очень жизненное. Однако большинство фанатов обратили свое внимание отнюдь не на литературное произведение.

«Если бы каждая женщина такая просыпалась по утру рядом со своим мужиком — разводов бы не было!»

«Эх, красотка. Меня рядом не хватает», — написали фолловеры.

42-летняя Анфиса Чехова регулярно радует подписчиков своими стихотворениями. При чем записи звезда частенько сопровождает пикантными снимками. Например, недавно теледива поделилась творчеством, прикрепив к посту фото, на котором позирует в эротическом белье.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова заворожила поклонников фото в кружевной сорочке.