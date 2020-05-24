«В моих глазах Космос, а в твоих похоть» — Анфиса Чехова обнажилась в постели
Теледива опубликовала свое новое стихотворение и сопроводила запись соблазнительным снимком.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Известная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала в Instagram очередное стихотворение собственного сочинения. На этот раз речь пошла о лирических героях — мужчине и женщине — с разными мироощущениями. Литературное произведение звезда сопроводила соблазнительным фото, на котором она позирует обнаженной, прикрывшись белым одеялом.
«В моих глазах Космос, а в твоих Похоть.
И взгляды наши не пересекаются.
Беру тебя за душу, а ты меня под локоть.
И грехопадение случается», — написала знаменитость в микроблоге.
Поклонники высоко оценили творчество Анфисы Чеховой. Сразу несколько подписчиц звезды признались — стихотворение очень жизненное. Однако большинство фанатов обратили свое внимание отнюдь не на литературное произведение.
«Если бы каждая женщина такая просыпалась по утру рядом со своим мужиком — разводов бы не было!»
«Эх, красотка. Меня рядом не хватает», — написали фолловеры.
42-летняя Анфиса Чехова регулярно радует подписчиков своими стихотворениями. При чем записи звезда частенько сопровождает пикантными снимками. Например, недавно теледива поделилась творчеством, прикрепив к посту фото, на котором позирует в эротическом белье.
Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова заворожила поклонников фото в кружевной сорочке.
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