«Заласкай меня!» — Анфиса Чехова поделилась творчеством в эротичном белье
Телеведущая выложила свое стихотворение в Instagram и сопроводила его пикантными фото.
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Фото, видео: Instagram @achekhova
Телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться своим творчеством с подписчиками, но сделала это экстравагантно. Она выложила в Instagram стихотворение собственного сочинения и сопроводила его пикантными снимками в эротичном белье.
На Анфисе — бюстгальтер, акцентирующий внимание на аппетитных формах телеведущей, и прозрачное облегающее боди. На губах у Чеховой яркая красная помада. Такой образ очень сочетается со строками в ее посте.
«Заласкай меня, или залайкай.
И то и другое годится!
Могу быть твоей виртуальной,
Или реальной девИцей!
В сущности, ведь не важно,
Палец твой что затронет,
Губы мои, чуть влажные,
Или стекло смартфона», — так начинается стихотворение Анфисы Чеховой.
Подписчики не только оценили фигуру телеведущей, что было бы предсказуемо, но и отметили талант Анфисы.
«Анфиса, очень жизненно, мудро и невероятно по-женски! Тонко и красиво получилось!»
«Обалдеть… Какой стих!!! Про реалии виртуальной жизни»;
«А можно ли на Ваши стихи песню написать?» — написали фанаты.
Анфиса Чехова — популярная телеведущая, прославившаяся после шоу «Секс с Анфисой Чеховой». С 2018 года звезда стала ведущей проекта «Взвешенные и счастливые люди», участники которого соревнуются в похудении. Причем сама Анфиса в 2016 году похудела почти в два раза. Ее подписчики до сих пор не унимаются и просят поделиться диетой, которая оказалась столь результативной.
Сейчас Анфиса пробует себя в качестве поэтессы. В 2018 году она выпустила сборник стихотворений, куда вошли, в том числе произведения, которые телеведущая писала долгие годы «в стол».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова запустила проект «Бюро знакомств в пандемии».
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