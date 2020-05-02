Телеведущая Анфиса Чехова решила поделиться своим творчеством с подписчиками, но сделала это экстравагантно. Она выложила в Instagram стихотворение собственного сочинения и сопроводила его пикантными снимками в эротичном белье.

На Анфисе — бюстгальтер, акцентирующий внимание на аппетитных формах телеведущей, и прозрачное облегающее боди. На губах у Чеховой яркая красная помада. Такой образ очень сочетается со строками в ее посте.

«Заласкай меня, или залайкай.

И то и другое годится!

Могу быть твоей виртуальной,

Или реальной девИцей!

В сущности, ведь не важно,

Палец твой что затронет,

Губы мои, чуть влажные,

Или стекло смартфона», — так начинается стихотворение Анфисы Чеховой.

Instagram @achekhova

Подписчики не только оценили фигуру телеведущей, что было бы предсказуемо, но и отметили талант Анфисы.

«Анфиса, очень жизненно, мудро и невероятно по-женски! Тонко и красиво получилось!»

«Обалдеть… Какой стих!!! Про реалии виртуальной жизни»;

«А можно ли на Ваши стихи песню написать?» — написали фанаты.

Анфиса Чехова — популярная телеведущая, прославившаяся после шоу «Секс с Анфисой Чеховой». С 2018 года звезда стала ведущей проекта «Взвешенные и счастливые люди», участники которого соревнуются в похудении. Причем сама Анфиса в 2016 году похудела почти в два раза. Ее подписчики до сих пор не унимаются и просят поделиться диетой, которая оказалась столь результативной.

Сейчас Анфиса пробует себя в качестве поэтессы. В 2018 году она выпустила сборник стихотворений, куда вошли, в том числе произведения, которые телеведущая писала долгие годы «в стол».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анфиса Чехова запустила проект «Бюро знакомств в пандемии».