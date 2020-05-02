Телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенным снимком из спальни. На фото, которым она поделилась в Instagram, звезда лежит в постели с собакой, ее роскошный бюст едва прикрывает тонкая кружевная сорочка.

«Мне всегда важно было высыпаться, особенно в будни», — написала ведущая.

Она призналась, что на внешнем виде сказывается недостаток сна, а сбитый режим во время самоизоляции не способствует хорошему отдыху по ночам. Для решения этой проблемы звезда нашла средство, которое ей помогает.

Instagram @achekhova

Рассуждения Чеховой о бессоннице оставили фанатов равнодушными в отличие от фотографии. Поклонников просто заворожил образ знаменитости в домашнем интерьере.

«Анфиса, вы прекрасно выглядите»

«Какая вы нежная, просто загляденье»

«Ах, какой хищный взгляд»

«Красивое белье», — отмечали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о побоях и вступилась за Регину Тодоренко.