На кадрах телеведущая лежит в постели с любимой собакой.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова порадовала поклонников откровенным снимком из спальни. На фото, которым она поделилась в Instagram, звезда лежит в постели с собакой, ее роскошный бюст едва прикрывает тонкая кружевная сорочка.

«Мне всегда важно было высыпаться, особенно в будни», — написала ведущая.

Она призналась, что на внешнем виде сказывается недостаток сна, а сбитый режим во время самоизоляции не способствует хорошему отдыху по ночам. Для решения этой проблемы звезда нашла средство, которое ей помогает.

Instagram @achekhova

Рассуждения Чеховой о бессоннице оставили фанатов равнодушными в отличие от фотографии. Поклонников просто заворожил образ знаменитости в домашнем интерьере.

«Анфиса, вы прекрасно выглядите»

«Какая вы нежная, просто загляденье»

«Ах, какой хищный взгляд»

«Красивое белье», — отмечали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анфиса Чехова рассказала о побоях и вступилась за Регину Тодоренко.

Читайте также

+13° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
72.73
-0.96 79.12
-0.93
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом

Последние новости

10:58
ТОП-5 самых дешевых автомобилей в России в 2020 году
10:40
ТОП-5 имен для девочек со счастливой судьбой
10:31
Прекращены депутатские полномочия дочери Нурсултана Назарбаева
10:31
«Пожара не было»: гендиректор «Доброфлота» о ЧП на плавбазе в Находке
10:20
«Просто копия!» — в сети нашли двойника Кардашьян
10:10
Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология

Сейчас читают

Выявлена ведущая к смерти при коронавирусе аномальная патология
ТОП-4 знаков зодиака среди мужчин, которые не славятся интеллектом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 мая, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок