Видео: трехлетнюю девочку почти сутки разыскивают под Псковом

Масштабная операция по поискам пропавшей трехлетней девочки проходит в Псковской области. Следственный комитет опубликовал кадры с места событий.

Малышка пропала вечером 23 мая в районе садового товарищества Кебь в Псковском районе. По данному факту организована доследственная проверка.

В настоящий момент следователи, полицейские, сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС, военнослужащие и волонтеры продолжают работать в районе предполагаемого исчезновения ребенка.

Известно, что малышка на момент исчезновения была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

Ранее 5-tv.ru писал, что четырехлетнего мальчика, пропавшего в Кировской области, нашли живым. Ребенок двое суток провел в лесу.