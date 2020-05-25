Православные чтут память Епифания Кипрского и отмечают народный праздник — Рябиновку. Сегодня приветствуются красные цвета в одежде, а черные противопоказаны незамужним девушкам.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Janus, C. Heusler, West Coast Surfer, Michaela Begsteiger, Michael Weber, David Oxberry; Facenews.ua

Четвертый лунный день этого месяца отлично подходит для развития духовных сил. В этот понедельник полезно практиковать аутотренинг, медитационные практики и развитие экстрасенсорной чувствительности. 25 мая — время неспешной стабильности. Дата подходит для юристов, менеджеров, работников предприятий, представителей торговли и других сфер, где часто прибегают к монотонной работе.

Сегодня православные верующие чтут память Епифания Кипрского. В христианстве он считается одним из самых ранних отцов церкви. В народном календаре этот день называют Рябиновкой. Он посвящен одному из самых распространенных деревьев в Беларуси, России, Украине и других странах.

Что нельзя делать в этот день:

25 мая не рекомендуется без надобности брать в руки острые предметы — есть риск пораниться. Также лучше держаться подальше от огня, чтобы не пострадать. Не стоит делать маникюр — он быстро слезет. А косметологические процедуры обернутся проблемами с кожей.

На Епифания нельзя проявлять жадность. Иначе не будет удачи, и окружающие люди отвернутся от скряги. Не нужно пить спиртные напитки — можно натворить или наговорить то, о чем после придется жалеть. Незамужней девушке нельзя носить черные вещи — по народной примете, это сулит раннее вдовство.

Что можно делать в этот день:

Поверье гласит, что поделившемуся сегодня чем-то с другими человеку воздастся вдвойне. 25 мая советуют надевать красную одежду, чтобы притянуть в свою жизнь радость и любовь.

Сегодня важно уделить внимание содержанию дома, в особенности — кухни. Любому человеку в этот день нужно проявлять терпение и миролюбие.

Именины: Герман, Денис, Иван, Петр, Семен, Федор, Филипп

Приметы:

  • Красный рассвет сулит лето без дождей;
  • Если утром пасмурно, летом будет много осадков;
  • Если зацвела рябина, будет хороший урожай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как обуздать лунные энергетические потоки 24 мая?

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